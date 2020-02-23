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Akdeniz Asamblesi’nden Türkiye kararı

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Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşmasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Akdeniz Asamblesi'nde oylamaya sunulan anlaşmanın aleyhine karar çıktı.
Akdeniz Asamblesi’nden Türkiye kararı

Asamble toplantısında Mısır'ın girişimiyle, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının “kanunsuz” olduğuna ilişkin bir karar tasarısı oylandı. Oylamada, sadece toplantıda hazır bulunan beş Türk milletvekili ile Ürdün'den bir milletvekili, Mısır'ın sunduğu skandal karar tasarısına “hayır” oyu verdi.

Karar tasarısı oylanırken, toplantıda hazır bulunan Libyalı vekillerin de Mısır'ın önerisine “evet” oyu kullanmaları dikkat çekti. Benzer şekilde, Filistinli parlamenter de öneriye destek oyu verdi.

ÖZTUNÇ: NE KADAR YALNIZ KALDIĞIMIZI GÖRDÜK

Toplantıya katılan TBMM heyeti içinde yer alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sözcü'ye yaptığı açıklamada Atina'daki toplantıda yaşananların, AKP hükümetinin izlediği yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin ne kadar yalnızlaştığını gösterdiğini söyledi.

Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın hukuka uygun ve meşru olmasına rağmen, tüm dünyada farklı bir bakış açısı olduğuna dikkat çeken Öztunç, “Mısır’ın Türkiye-Libya anlaşmasını kanun dışı olarak tanımlayan önergesine biz 5 Türk delegenin dışında sadece bir Ürdün’lü vekil ret oyu verdi. Filistinli vekil bile  Türkiye’nin yanında yer almadı. Libya’yı temsilen toplantıda hazır bulunan vekiller de anlaşma aleyhine oy kullandı ve Türkiye’yi kınadıklarını açıkladılar” dedi.

Sadece Libya anlaşması konusunda değil, daha pek çok konuda Asamble'deki vekillerin Türkiye'yi hedef alan konuşmalar yaptığına da dikkat çeken Öztunç, “Ne çok düşman edinmişiz” diye konuştu.

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