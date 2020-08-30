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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği,ARUCAD’ı Ziyaret Etti

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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) yetkilileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ziyaret etti.    
Akdeniz Avrupa Sanat Derneği,ARUCAD’ı Ziyaret Etti

Ziyarete EMAA’dan Proje Koordinatörü Didem Eroğlu, Koordinatör Asistanı Osman Enver, Sanat Danışmanı Esra Plümer ve İletişim Uzmanı Ömer Yetkinel katıldı. Kabul sırasında ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye, Üniversitenin Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Onat ve Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci eşlik etti. Görüşmede, ARUCAD ve EMAA arasında sanat ve kültür alanında yapılabilecek işbirliği ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “EMAA, hayata geçirdiği projelerle Kıbrıs Türk toplumuna önemli katkılar sağlayan çağdaş sanat derneklerinden olmuştur. Sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir Üniversite olan ARUCAD’ın, EMAA ile ortak paydada gerçekleştirebileceği projeler üzerine konuştuk. Toplumun sanata aktif katılımını sağlamak ve sanatla iletişimini güçlendirmek her iki kurumun ortak hedeflerdendir” dedi. ARUCAD’ın en önemli misyonunun, Adanın ve Bölgenin kültür-sanat yaşamında değişim yaratacak projeler üretmek olduğunun altını çizen Vehbi, “Sanat kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak amaçlar doğrultusunda kolektif çalışmalar yürütmek Üniversitemiz için oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.    

Vehbi, anlamlı ziyareti için dernek yetkililerine teşekkür etti.      

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