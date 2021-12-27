Akdeniz Diyeti, Kalp-Damar Hastalıkları, Tip 2 Diyabet, Alzheimer Ve Kanser Riskini Azaltıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde KKTC ve Türkiye'den konuşmacıların katıldığı “Sürdürülebilir Yaşam İçin Akdeniz Diyeti Sempozyumu”nda globalden yerele pek çok boyutuyla Akdeniz Diyeti ve sürdürülebilir yaşam tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanlarının ana çalışma konularından olan Akdeniz Diyeti ile ilgili “Sürdürülebilir Yaşam İçin Akdeniz Diyeti Sempozyumu”'nda globalden yerele pek çok boyutuyla Akdeniz Diyeti ve sürdürülebilir yaşam masaya yatırıldı.

UNESCO tarafından insanlığın ortak kültürel mirası olarak kabul edilen en sağlıklı beslenme modeli

Dünyada bilinen en sağlıklı beslenme modellerinden biri olan ve UNESCO tarafından insanlığın ortak kültürel mirası listesine alınan Akdeniz Diyeti, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin geleneksel pişirme ve yemek yeme alışkanlıklarına dayanan bir beslenme şeklidir. Sebze-meyve, tam tahıl, zeytinyağı, kabuklu yemiş ve kurubaklagil tüketiminin yüksek; balık, süt ve türevlerinin ılımlı; et ve et ürünlerinin daha az tüketildiği bir beslenme modeli olan Akdeniz Diyeti, yeterli dinlenme, fiziksel aktivite ve sosyalleşmeyi de içeren bir yaşam tarzı olarak kabul ediliyor.

Akdeniz Diyeti, pek çok hastalığın riskini azaltıyor

Yapılan çalışmalar, Akdeniz Diyetini bir yaşam tarzı haline getiren kişilerde kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve kanser gibi hastalıkların risklerinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığının yanı sıra Akdeniz Diyeti’ne uygun bir yaşam tarzı, yerli üretimin desteklenmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olması sürdürülebilir bir yaşama da önemli bir katkı sunuyor.

Bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akdeniz Diyetini masaya yatırdı

KKTC ve Türkiye’den bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Yaşam İçin Akdeniz Diyeti Sempozyumu”'nda Akdeniz diyetini ele aldı. Avrupa Birliği Sağlık Gıda Grup Temsilcisi Prof. Dr. Murat Özgören, gezegende sürdürülebilirlik ve insan faktörüne dikkat çektiği sempozyumda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Müjgan Öztürk Akdeniz Diyeti bağlamında sürdürülebilirlik konusunu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan ise Akdeniz Diyeti ve çevre sağlığı konularını ele aldı.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen sağlık panelinde ise Yakın doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin genç öğretim elemanları, Akdeniz Diyetinin hastalıklarla olan ilişkisini ele alarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Dr. Dyt. Taygun Dayı, “Akdeniz Diyeti Evrensel mi Kültürel mi?” konuşmasında Kıbrıs Adası’na özgü geliştirilen Akdeniz diyeti piramidini katılımcılarla paylaştı.