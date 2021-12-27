  • BIST 1.888,62
  • Altın 653.13171
  • Dolar 11.3486
  • Euro 12.8409
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Akdeniz Diyeti, Kalp-Damar Hastalıkları, Tip 2 Diyabet, Alzheimer Ve Kanser Riskini Azaltıyor

» »
Akdeniz Diyeti, Kalp-Damar Hastalıkları, Tip 2 Diyabet, Alzheimer Ve Kanser Riskini Azaltıyor
Akdeniz Diyeti, Kalp-Damar Hastalıkları, Tip 2 Diyabet, Alzheimer Ve Kanser Riskini Azaltıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde KKTC ve Türkiye'den konuşmacıların katıldığı “Sürdürülebilir Yaşam İçin Akdeniz Diyeti Sempozyumu”nda globalden yerele pek çok boyutuyla Akdeniz Diyeti ve sürdürülebilir yaşam tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanlarının ana çalışma konularından olan Akdeniz Diyeti ile ilgili “Sürdürülebilir Yaşam İçin Akdeniz Diyeti Sempozyumu”'nda globalden yerele pek çok boyutuyla Akdeniz Diyeti ve sürdürülebilir yaşam masaya yatırıldı.

UNESCO tarafından insanlığın ortak kültürel mirası olarak kabul edilen en sağlıklı beslenme modeli

Dünyada bilinen en sağlıklı beslenme modellerinden biri olan ve UNESCO tarafından insanlığın ortak kültürel mirası listesine alınan Akdeniz Diyeti, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin geleneksel pişirme ve yemek yeme alışkanlıklarına dayanan bir beslenme şeklidir. Sebze-meyve, tam tahıl, zeytinyağı, kabuklu yemiş ve kurubaklagil tüketiminin yüksek; balık, süt ve türevlerinin ılımlı; et ve et ürünlerinin daha az tüketildiği bir beslenme modeli olan Akdeniz Diyeti, yeterli dinlenme, fiziksel aktivite ve sosyalleşmeyi de içeren bir yaşam tarzı olarak kabul ediliyor.

Akdeniz Diyeti, pek çok hastalığın riskini azaltıyor

Yapılan çalışmalar, Akdeniz Diyetini bir yaşam tarzı haline getiren kişilerde kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve kanser gibi hastalıkların risklerinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığının yanı sıra Akdeniz Diyeti’ne uygun bir yaşam tarzı, yerli üretimin desteklenmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olması sürdürülebilir bir yaşama da önemli bir katkı sunuyor.

surdurulebilir-yasam-icin-akdeniz-diyeti-sempozyumu.jpeg

Bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akdeniz Diyetini masaya yatırdı

KKTC ve Türkiye’den bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Yaşam İçin Akdeniz Diyeti Sempozyumu”'nda Akdeniz diyetini ele aldı. Avrupa Birliği Sağlık Gıda Grup Temsilcisi Prof. Dr. Murat Özgören, gezegende sürdürülebilirlik ve insan faktörüne dikkat çektiği sempozyumda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Müjgan Öztürk Akdeniz Diyeti bağlamında sürdürülebilirlik konusunu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan ise Akdeniz Diyeti ve çevre sağlığı konularını ele aldı.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen sağlık panelinde ise Yakın doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin genç öğretim elemanları, Akdeniz Diyetinin hastalıklarla olan ilişkisini ele alarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Dr. Dyt. Taygun Dayı, “Akdeniz Diyeti Evrensel mi Kültürel mi?” konuşmasında Kıbrıs Adası’na özgü geliştirilen Akdeniz diyeti piramidini katılımcılarla paylaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL İlk Modeli B9 İle Londra’da!14 Aralık 2021 Salı 17:43
  • Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:46
  • YDÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinden, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret11 Aralık 2021 Cumartesi 13:08
  • Tatar: Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Ortaya Çıkardığı Bütün Bu Güzellikler Dünya Medeniyetine Katkımızdır09 Aralık 2021 Perşembe 20:15
  • Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nden Yakın Doğu Üniversitesi’ne Bir Ödül Daha09 Aralık 2021 Perşembe 16:34
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi II. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresine katıldı08 Aralık 2021 Çarşamba 15:56
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyanın En Iyi Ilk 500 Üniversitesi Arasında07 Aralık 2021 Salı 16:04
  • Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Açılıyor06 Aralık 2021 Pazartesi 20:42
  • COVID-19 teşhisinde yapay zeka dönemi başlıyor!06 Aralık 2021 Pazartesi 16:32
  • Kalbinizin Üç Büyük Düşmanı: Obezite, Hipertansiyon Ve Sigara05 Aralık 2021 Pazar 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti