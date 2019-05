“Akdeniz diyeti yaşam süresini uzatıyor”

Sürdürülebilir ömür boyu yaşam biçimine dönüştürülmesi gereken diyet şeklinin 'Akdeniz diyeti' olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan, "Yapılan çalışmalar yaşam süresini uzattığını, hastalıklardan ölümleri azalttığı, sağlıklı vücut ağırlığına erişmeyi sağladığı ve kalp damar hastalıkları ile bazı kanser türlerini önlediği belirlendi. Bilimsel incelemelerde Akdeniz diyetinin Alzheimer hastalığını azalttığı gibi olumlu etkileri de bulunuyor" dedi.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öncü Sağlık Kulübü'nün düzenlediği '21'nci Yüzyıl Gerçeği: Sürdürülebilir Diyet' konulu konferansta konuşan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayla Gülden Pekcan, diyetlerin yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.



Kültür Merkezi Mavi Salon'da fakülte öğrencilerinin ilgiyle dinlediği konferansta sürdürülebilir diyetin kanıta dayalı olmasının önemine dikkat çeken Pekcan, "Yapılan araştırmalarda genel sağlığı koruyan, hastalıkları önleyen ve kültürel boyutu olan Akdeniz diyetisürdürülebilir olarak tanımlanıyor. Akdeniz diyetinin sağlıklı beslenme açısından yararları var, güçlü çevresel etkisi var sera gazı ve su ayak izi açısından olumlu yönleri var. Zengin bir biyo çeşitliliği, besinlerin yüksek bir sosyo-kültürel değeri var. Besin kaybı düşük ürettiğimizi bir yerde tüketme yoluna gidiyorsunuz. Hastalıkların görülme sıklığı, hastalıklardan ölümlerin azalması açısından olumlu olduğunu yapılan araştırmalar gösteriyor. Bitkisel kaynaklı yağ, daha çok zeytinyağı, balık ve deniz ürünleri var. Yumurta yer alıyor, tavuk ve süt ürünleri daha çok peynir ve yoğurt odaklı, kırmızı etin çok az olduğu bir diyet programı" dedi.



AKDENİZ DİYETİNDE GÜNLÜK TÜKETİLECEKLER



Akdeniz diyetinde her gün tüketilmesi gereken besin maddelerini sıralayan Prof. Dr. Pekcan, şunları söyledi:



"Mutlaka tam tahıl tüketilmesi gerekiyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bulgurumuz var çok iyi şekilde değerlendirmek, ekmeği tam tahıl olarak tüketmek. İkincisi sebzeler, baktığınızda en az iki porsiyon sebze tüketimi öngörüyor. Bir porsiyon sebzeyi de çiğ yani salata olarak tüketin. Meyve her öğün için bir iki porsiyon yiyin. Biz burada yüzyıllardır var olan bir diyetten söz ediyoruz. Su miktarı var, şeker içermeyen bitkisel içecekler yer alıyor. Süt ürünleri yoğurt ve peynir tercih olarak, daha düşük yağlı olanları tercih etmeniz gerekiyor. Zeytin yağı naturel, sızma tarzda tüketmek, pişirme salatalarda kullanmak öngörülüyor. Özellikle ağaçta yetişen kabuklu yemişler sağlıklı bir şekilde her gün tüketilmesi gerekiyor. Badem, ceviz öneriliyor. Baharatlar, otlar, sarımsak ve soğan. Bu çeşni vericilerin de tat vermeye, iştah açıcı olma antioksidan özellikleriyle önemi var. Baharatlarla tuzun azaltılmasını da sağlarsınız. Şarap ve fermente besinler de önemli. Kaybolmaya yüz tutmuş bazı ürünlerimiz, içecekler var. Kaç kişi şırayı biliyor. Çocukluğumda her gün sipariş verirdik. Tekirdağ bölgesinde piyasaya sunulan hardaliyenin inanılmaz antioksidan kapasitesi var. Koyu bordo renkli bir üzüm suyu olan bu değerleri de kaybolmaktan kurtarmak gerekiyor. Balık deniz ürünleri 2 porsiyon, 2 porsiyon kuru baklagiller. 7 günde 21 öğün tüketiyorsunuz. Bu maddeleri dönüşümlü hale getirdiğiniz zaman sağlıklı bir beslenmeyi de gerçekleştirmiş olursunuz."



TÜM ÖLÜM RİSKLERİNDE YÜZDE 56 AZALMA



Akdeniz diyetinin uygulanması halinde tüm ölümlerin riskinde yüzde 56 azalma, TİP 2 diyabetinde yüzde 42, hipertansiyonda yüzde 44 azalma olduğunun belirlendiğini vurgulayan Pekcan, kardiyovaskürel hastalıklarda, kalp krizi ve inme riskinde azalma gözlendiğini kaydetti. Pekcan, "Yapılan çalışmalar yaşam süresini uzattığını, tüm ölümlerde önemli bir azalma yaşandığını, sağlıklı vücut ağırlığına erişmeyi sağladığını, kalp damar hastalıklarını bazı kanser türlerini azalttığını bilişsel yetileri geliştirdiğini, alzheimer gibi hastalıkları azalttığını, yine bir sürü etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.