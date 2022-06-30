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Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler, “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, bugün Lefkoşa Milli Kütüphane ile Girne, Gazimağusa, Akdoğan, İskele, Mehmetçik ve Erenköy Halk Kütüphanelerinde devam edecek.

Etkinliklerin bugünkü konukları ve saatleri şöyle:

“Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 11.00’de Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 15.00’de Yazar Ferdiye Yurdakul, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Yazar Ulus Irkad, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 15.30’da Yaşam Koçu Gül Naimoğlu, İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Sanatçılar Arif Albayrak ve Dolgun Dalgıçoğlu, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde saat 11.30’da Araştırmacı Yazar Zekai Altan, Erenköy Halk Kütüphanesi-Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda saat 11.00’de Yazar Fadıl Elmasoğlu.”

İki haftada bir perşembe günleri farklı konuklarla devam edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin dördüncüsü 14 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

 

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