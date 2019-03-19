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Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleniyor

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Slow Food Komi Kebir ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde 5 Mayıs’ta Büyükkonuk’ta 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleneceği bildirildi.
Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleniyor

Slow Food Komi Kebir ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde 5 Mayıs’ta Büyükkonuk’ta 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleneceği bildirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, İzmir Seferihisar Eski Orhanlı Köyü’nde 9 Mart’ta Türkiye Slow Food Liderleri toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantı konuşmacısı, İtalya Slow Food Orta Doğu ve Orta Avrupa sorumlusu Micheal Rumiz “Komi Kebir’de gerçekleştirilecek olan 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali’ne elimizden gelen katkıyı yapacağız” açıklamasında bulundu.  

Toplantıya Kıbrıs adına, Slow Food Komi Kebir Lideri ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Gülay Komili katıldı.

Toplantı sonrası, İtalya Slow Food Orta Doğu Sorumlusu Micheal Rumiz, 2. Slow Food Komi Kebir Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festival Komite Başkanı ve Halfeti Slow Food Lideri Nihat Özdal, İstanbul Yağmur Böreği Lideri Ayfer Yavi, Seferihisar Slow Food Teos temsilcisi Samet Akbaba ve Slow Food Komi Kebir Lideri Gülay Komili, 5 Mayıs’ta yapılacak Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali hakkında görüş alışverişinde bulunup işbirliği yaptı.

Yaklaşık 7 Akdeniz ülkesinde bulunan Slow Food’ların katılacağı 2. Slow Food Komi Kebir Akdeniz Uluslararası Gastronomi festivaline Slow Food’un merkezi olan İtalya başta olmak üzere tüm katılımcılar tam destek vereceklerini belirtti.

Komi Kebir Lideri Komili, “Çok farklı ve renkli geçmesi planlanan festival için gerek yurt dışından gerekse yurt içinden çok yoğun ilgi var. Festivalin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

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