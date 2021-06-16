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Akdeniz İçme Suyu ve Su Motorları Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Akdeniz İçme Suyu ve su motorları bölgesine yarın 10.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Akdeniz İçme Suyu ve Su Motorları Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Akdeniz İçme Suyu ve su motorları bölgesine yarın 10.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.


KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.


Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

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