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“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’deki “Akdeniz Kalkanı Harekatı”nın sürdüğü ifade edildi.
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor

Açıklamada, deniz güvenliğinin sağlanması ve maksadıyla Doğu Akdeniz’deki “Akdeniz Kalkanı Harekatı”na kesintisiz ve etkinlikle devam eden TC Deniz Kuvvetleri’nin, bölgeye intikal eden NATO ve müttefik savaş gemileri ile karşılıklı eğitimlere devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda Doğu Akdeniz’de bulunan TCG Gaziantep Fırkateyi, İtalyan ITS Martinengo muhribi ile deniz harp nevileri ve deniz güvenliğine yönelik eğitimler icra etti.

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