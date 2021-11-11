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Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Lefke Yardım Ve Halk Derneğinden yapılan açıklamaya göre, muhtarlık ile dernek arasında imzalanan protokol, insani yardım, sokak hayvanlarının korunmasını, çevre, eğitim, kültür faaliyetlerinin artırılmasını ve Lefke İlçesi ile Akdeniz köyü arasında ortak dayanışma sağlanmasını amaçlıyor.

Protokole, Akdeniz Köyü Muhtarı Murat Ced ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz imza koydu. İmza töreninde, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz da hazır bulundu.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz, imzalanan protokol ile, Lefke İlçesi ve Akdeniz köyü sınırları içerisinde yaşayan ve ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan bireylerin temel ihtiyaçların giderilmesi ve eğitim, kültür, çevre faaliyetlerinin artırılması amacıyla iş birliği yapılacağını söyledi.

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