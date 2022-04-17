Akdeniz köyü sahili temizlendi

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Eco Camp İndigo ve Slovakya’da çevre ve geri dönüşüm konusunda faaliyet gösteren Mother Flower örgütü, Akdeniz Köyü sakinlerinin de katkılarıyla, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanları arasında yer alan Akdeniz Secret

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Eco Camp İndigo ve Slovakya’da çevre ve geri dönüşüm konusunda faaliyet gösteren Mother Flower örgütü, Akdeniz Köyü sakinlerinin de katkılarıyla, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanları arasında yer alan Akdeniz Secret sahilinde temizlik kampanyası düzenledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Gönüllüsü Emel Yeğensoy, Akdeniz köyü sahilinin ülkede deniz kaplumbağalarının en yoğun yumurtlama alanlarından biri olduğunu belirterek, yumurtlama mevsiminin başalamadan hemen önce, sahilde temizlik yaptıklarını söyledi.

Akdeniz Köyü sakinleri adına konuşan Onur Güren de, Akdeniz’in caretta carettaların yumurtlama alanı olan sahillere ve birçok önemli sit alanına sahip olduğunu anımsatarak, köy sakinleri olarak bu değerleri korumak için çalıştıklarını belirtti.

BRT