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Akdeniz köyünde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Akdeniz köyünde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Akdeniz köyünde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), direk değişimi nedeniyle yarın Akdeniz köyü ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

KIB-TEK Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

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