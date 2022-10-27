Akdeniz köyünde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), direk değişimi nedeniyle yarın Akdeniz köyü ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
KIB-TEK Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), direk değişimi nedeniyle yarın Akdeniz köyü ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
KIB-TEK Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.