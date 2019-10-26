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Akdeniz Üniversiteler Birliği'nin yıllık toplantısı DAÜ'de yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversiteler Birliği'nin yıllık olağan genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı.
Akdeniz Üniversiteler Birliği'nin yıllık toplantısı DAÜ'de yapıldı

DAÜ’nün de üyesi olduğu Akdeniz Üniversiteler Birliği, geçtiğimiz yıl Malta’da yaptıkları toplantıyı bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapma kararı aldı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mohamed Elaswad ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam himayelerinde toplanan genel kurul toplantısı, bugün DAÜ Rektörlüğü Senato Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akdeniz bölgesinde yer alan üniversitelerin temsilcilerine KKTC’ye geldikleri için teşekkür ederek toplantının verimli geçmesini diledi.

Akdeniz Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mohamed Elaswad da DAÜ’ye sıcak karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE BAŞLADI

Toplantı, atölye çalışmaları ile başladı. İlk sunumu, Tunus Üniversitesi Ulusal Mühendislik Yüksekokulu’ndan Dr. Besma Fayech gerçekleştirdi.

Dr. Fayech, “HOMERe Mobility Program” başlıklı sunumunda, Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerde uzun süreli staj imkanı sunarak nitelikli yöneticiler yetiştirmek amacıyla kurulan organizasyon HOMERe hakkında bilgi verdi.

Dr. Fayech, program kapsamında 417 stajyerin söz konusu şirketlere kazandırıldığının altını çizdi. 

DAÜ’den Prof. Dr. Cem Tanova ise, “Developing an Internationalization Strategy without Sacrificing the Unique Identity” başlıklı sunumunda, DAÜ’nün uluslararasılaşma serüvenini anlattı. Öğrencilerin neden yurtdışındaki eğitim kurumlarını tercih ettiklerine ilişkin çeşitli bilgiler veren Prof. Dr. Tanova, bu süreçte karar alma aşamalarındaki risklerden ve avantajlardan bahsetti. Prof. Dr. Tanova, aynı zamanda uluslararasılaşmanın, yerel kimliği kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

DAÜ REKTÖRÜ OSAM ÜLKE TEMSİLCİLİĞİ’NE SEÇİLDİ

Akdeniz Üniversiteler Birliği yıllık olağan genel kurul toplantısı, saat 12:30’da DAÜ L’Apprenti Restaurant’ta öğle yemeği ve 14:30’da gerçekleşen konsey toplantısı ile devam etti. Genel Kurul’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akdeniz Üniversiteler Birliği Ülke Temsilciliği’ne resmen seçildi. Akdeniz Üniversiteler Birliği toplantısı, 16:30’da Genel Kongre ve saat 20:00’de gerçekleşen akşam yemeğinin ardından sona erdi.

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