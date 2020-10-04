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Akdeniz Üniversitesi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kritik süreci devam ediyor

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Akdeniz Üniversitesi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kritik süreci devam ediyor
Akdeniz Üniversitesi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kritik süreci devam ediyor

Antalya’da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, son 24 saatte olumsuz bir durum yaşanmadığı açıklandı.

Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada “Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak, hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir” ifadeleri yer aldı.

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