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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 66.52 kilometre açığında,Dün saat 22.07'deki deprem, 33.93 kilometre derinlikte kaydedildi.

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