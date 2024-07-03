Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi’nin yayımlamış olduğu verilere göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı verilere göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 15:37’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçülürken, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.
Deprem, Girit Adası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe yol açtı.
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