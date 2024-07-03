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Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem!

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Kandilli Rasathanesi’nin yayımlamış olduğu verilere göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi’nin yayımlamış olduğu verilere göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı verilere göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 15:37’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçülürken, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.

Deprem, Girit Adası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

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