Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı.
TANAP projesi kapsamında gazın 6 milyar m3’lük kısmı Türkiye’de kalacak.
Hat üzerinden gelecek gazın 10 milyar m3’lük kısmının ise Avrupa’ya aktarılması planlanıyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) Bursa’da düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Albayrak “Akdeniz’de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz” dedi.
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