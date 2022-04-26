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Akdeniz'de deprem!

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Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat  22:11:30'de merkez üssü AKDENİZ bölgesi olan 4.7 büyüklüğünde, orta şiddette deprem kaydedildi.

Deprem, Girne kıyılarında da hafif şekilde hissedildi.

Depremin BAF bölgesinde olduğu kaydedildi.

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TAK haberinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs'ın güneyinde, saat 22.11'de merkez üssü Baf'ın 20 km açığında olan bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.1, Kandilli ise 4.7 olarak duyurdu. Deprem başkent Lefkoşa dahil adanın birçok bölgesinde hissedildi."

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