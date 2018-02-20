AKDENİZ’DE GERGİNLİK TIRMANIYOR!!

21 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Kıbrıs Rum hükümetinin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 3’üncü parsel olarak tanımlanan bölgeye sondaj başlatmak için girmek isteyen İtalyan ENI gemisinin, Türkiye’nin savaş gemileri tarafından engellenmesiyle ilgili başlayan gerginlik giderek tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Daha önce yayımladığı navtex ile Doğu Akdeniz açıklarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatı gerekçe gösteren Türkiye hükümeti, İtalyan sondaj gemisinin bölgeye girmesini bir süredir engelliyor. Navtex süresinin bitimine sayılı saatler kala Türkiye savaş gemilerinin bölgede kalma süresini uzatmak için bir navtex daha yayımlaması, uluslararası bir krize dönüşecek gibi görünüyor.

Yaşanan kritik gelişmeler ışığında Kıbrıs Rum hükümetinin Birleşmiş Milletler nezdinde girişimler başlattığı öğrenilirken, Türk hükümetinin sondaj gemisinin bölgeye girişini engellemek için bir navtex daha yayımlaması üzerine, Kıbrıslı Rum lider NikosAnastasiadis’in kurmaylarıyla acil bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, Akdeniz’de devam eden gerginliğin hiçbir tarafa faydası olmayacağını belirtirken, bu girişimlerin başlaması beklenen müzakere sürecine de oldukça olumsuz bir etki yapması bekleniyor.

