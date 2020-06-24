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Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerde koronavirüs tespit edildi

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Akdeniz’de Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch tarafından geçen hafta kurtarılan 209 göçmene yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinden 28’i pozitif çıktı.
Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerde koronavirüs tespit edildi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, önceki gün Sea-Watch gemisinden "Moby Zaza" feribotuna nakledilen düzensiz göçmenlere dün sabah Koronavirüs testi yapıldı.

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nın Porto Empedocle Limanı açıklarında demirli feribotta tutulan 209 göçmenden 28'inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bir göçmen de durumunun ciddi olması nedeniyle Caltanisetta kentinde bulaşıcı hastalıklar hastanesine nakledildi.

ANSA ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı kaynakları da göçmenlerin Moby Zaza feribotunda zorunlu karantinaya alındıklarını belirtti.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 12 Nisan’da "sınırların kapatılması için merkezi hükümete yaptıkları taleplerin ne derece haklı olduğunun bugün 28 göçmene Covid-19 teşhisi konmasıyla görüldüğünü" savundu.

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