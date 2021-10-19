Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem KKTC'de de hissedildi.
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre, Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yine AFAD’dan edinilen bilgilere göre 08.32 sıralarında meydana gelen deprem, 36,10 km derinlikte gerçekleşti.
Deprem, ada genelinde de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,1
Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan rakamlara göre depremin 28,1 km derinlikte gerçekleşti ve depremin büyüklüğü de 6,1 olarak bildirildi.
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