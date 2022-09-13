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Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor

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Akdeniz'de, 12 NATO ülkesinin katılımıyla "Dynamic Mariner-Mavi Balina 22" icra ediliyor.
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, kriz müdahale tatbikatı "Dynamic Mariner", Türk Deniz Kuvvetlerinin 12 müttefik ülkenin katılımıyla yaptığı "Mavi Balina" tatbikatı ile birlikte yürütülüyor.

Karargahı İngiltere'de bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) öncülüğündeki Dynamic Mariner tatbikatı, NATO Mukabele Kuvveti deniz unsurunu ve NATO kuvvetleri arasındaki müşterek çalışmaları sınama amacı taşıyor.

11 Eylül'de Aksaz Deniz Üssü'nde başlayan tatbikat, 22 Eylül'de sona erecek. Tatbikata bu yıl öncekilerden daha fazla askeri varlık katılıyor.

Türkiye ile yakın çalışmaya devam

NATO'dan yapılan açıklamada, "Saldırganlığı caydırmak ve ittifakı savunmak için Türkiye'yle ve diğer müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Tatbikatta, 12 NATO ülkesinden 50 yüzey unsuru, 5 denizaltı, deniz devriye uçağı ve helikopterler dahil 5 hava unsuru, 1500 asker görev yapıyor.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve ABD katılıyor.

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