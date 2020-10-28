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Akdeniz'de plastik facia uyarısı

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Kıyıları ve yakın çevresindeki ülkelerde yaklaşık 450 milyon kişinin yaşadığı Akdeniz hızla bir plastik çöplüğüne dönüşüyor.
Akdeniz'de plastik facia uyarısı

Kıyıları ve yakın çevresindeki ülkelerde yaklaşık 450 milyon kişinin yaşadığı Akdeniz hızla bir plastik çöplüğüne dönüşüyor.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan bir araştırma, Akdeniz'e kıyısı olan ya da nehirlerle bu denizle bağlantısı bulunan ülkelerdeki yanlış atık uygulamalarının Akdeniz'deki plastik kirliliğine yol açtığını ortaya koydu.

IUCN'nin Cenevre yakınlarındaki Gland'da Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de kıyısı bulunan veya Nil, Po, Rhone gibi nehirlerle bu denizle  bağlantısı olan 33 ülkeden Akdeniz'e yılda yaklaşık 230 bin ton plastik atık dökülüyor. Bu miktar günlük 500'den fazla kargo konteyneri kadar çöpün Akdeniz'e dökülmesi anlamına geliyor. Araştırmada, söz konusu miktarın yüzde 94'ünü plastik atıkların oluşturduğu saptandı.

Uzmanlar Akdeniz'deki plasitik çöplerin üçte birinin doğrudan kıyısı olan ülkelerden, kalan miktarın ise çevre ülkelerden nehirlerle denize ulaştığını tespit ettiler.

AKDENİZ’İ EN ÇOK KİRLETEN ÜLKELER

Buna göre Akdeniz'i, tahmini olarak yılda yaklaşık 74 bin ton çöple en fazla Mısır kirletiyor. Onu yıllık tahmini yaklaşık 34 bin tonla İtalya ve 24 bin tonla Türkiye takip ediyor. Nüfus yoğunluğuna göre ise Akdeniz'e en fazla atık atan ülke Karadağ. Karadağ'dan yılda kişi başı 8 kilo plastik atık Akdeniz'e atılıyor. Karadağ'ın ardından Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya geliyor.

Akdeniz'deki plastik çöplerin izlerini süren uzmanlar, atıkların yüzde 80'inin Türkiye, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Tunus, Uganda, Kuzey Makedonya, Kenya ve Bulgaristan kaynaklı olduğunu tespit ettiler.

Uzmanlar, Adeniz'deki plastik atık miktarının bir milyon tonu aştığı tahmininde bulunurken, 2040 yılına kadar bu miktarın iki katına çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada Akdeniz'i kirleten ülkelerin atık imha sistemlerinin gözden geçirmesi ve denizi kirletenlere yaptırımlar uygulanması tavsiye edildi.

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