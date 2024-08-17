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Akdeniz'de sıcaklık alarmı: 28,9 dereceye çıktı

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Akdeniz'in su sıcaklığı, 15 Ağustos'ta 28,9 dereceye çıkarak rekor kırdı.
Akdeniz'de sıcaklık alarmı: 28,9 dereceye çıktı

Bilim insanları, Akdeniz'in su sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. İspanya'nın Barcelona kentindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü (ICM), 15 Ağustos Perşembe günü Akdeniz'de ortalama su sıcaklığının 28,9 dereceye çıktığını açıkladı. Daha önceki rekor, 2023 yılının Temmuz ayında 28,7 derece olarak kaydedilmişti. Bu durum, Akdeniz'de su sıcaklığının iki yıl üst üste rekor kırdığını gösteriyor.

2023 öncesindeki en yüksek su sıcaklığı ise 2003 yılının Ağustos ayında ölçülen 28,2 dereceydi. DW Türkçe'de yer alan habere göre, Akdeniz’in su sıcaklığına dair güncel veriler, Avrupa Birliği'nin Copernicus Yeryüzü İnceleme programı aracılığıyla elde ediliyor. Ağustos ayının başından itibaren Mısır, Monaco, Korsika ve Valencia açıklarında su sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı kaydedildi. ICM'de çalışan araştırmacılardan Justino Martinez, son dönemlerde aşırı sıcak hava dalgalarının uzun süre etkili olduğunu ve bunun dikkat çekici bir durum olduğunu ifade etti.

BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Dünya İklim Konseyi (IPCC), Akdeniz'i iklim değişikliğinin en yoğun etkilediği bölgelerden biri olarak tanımlıyor. 1980'lerden bu yana Akdeniz ekosisteminde önemli değişimler yaşandığını belirten Konsey, biyoçeşitliliğin azaldığını ve istilacı türlerin yaygınlaştığını vurguluyor. IPCC’nin tahminlerine göre, küresel sıcaklık artışı sanayileşme dönemine göre bir buçuk dereceyi aşarsa, Doğu Akdeniz'de avlanan balık türlerinin ve omurgasızların yüzde 20’sinin yok olabileceği öngörülüyor.

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