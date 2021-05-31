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Akdeniz’de turizm sezonu başladı! Antalya’ya hafta sonu 203 uçak indi

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Akdeniz’deki 19 tatil ülkesi yaz sezonunu 15 mayıs itibarı ile açtı. Yunanistan, İtalya, Türkiye, Hırvatistan, Malta ve Portekiz’de son durum ne? Portekiz’den, Mısır’a Akdeniz Çanağındaki 19 tatil destinasyonuna bugün kaç uçak indi ve kaç turist geldi?
Akdeniz’de turizm sezonu başladı! Antalya’ya hafta sonu 203 uçak indi

Akdeniz’deki 19 tatil ülkesi yaz sezonunu 15 mayıs itibarı ile açtı. Yunanistan, İtalya, Türkiye, Hırvatistan, Malta ve Portekiz’de son durum ne? Portekiz’den, Mısır’a Akdeniz Çanağındaki 19 tatil destinasyonuna bugün kaç uçak indi ve kaç turist geldi? İşte bu sorunu cevabı…

 

Avrupa Birliği pandemi nedeniyle uygulanan seyahat uyarılarını henüz tam olarak kaldırmış değil. Ama turizm gelirlerine önemli ölçüde gereksinim duyan Güney Akdeniz ülkelerinin daha fazla beklemeye tahammülleri de yok.

  • Geçen yıl Yunanistan’a gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 78,2 gerileme kaydederek, 7 milyon 400 bine düşmüştü. Resmi verilere göre 2019’da ülkeye 34 milyon turist gelmişti. Yunanistan’ın 2021 yılı hedefi ise 2019’da kaydedilen oranın yarısını yakalayabilmek.
  • Diğer Akdeniz ülkeleri de turist çekebilmek için çeşitli kolaylıklar sağlayacaklarını açıklarken, Malta, turistlere dalış kuponları hediye etmeyi, otel müşterilerine de indirim yapmayı vaat ediyor.
  • Türkiye’de ise, yabancı turistler halka uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu. Böylece turistler sahil beldelerinin tadını çıkardılar. Çin, İngiltere, Avustralya ve diğer 13 ülkeden gelen yolcular Covid-19 testi ibraz etmek zorunluluğu da 15 mayıstan sonra kaldırılmıştı.
  • Portekiz, İngiltere’nin karantina koşulu olmadan seyahat edilebilen ülkelerin yer aldığı Yeşil Listesindeki tek Güney Avrupa ülkesi.
  • 2019 yılında yaklaşık 18 milyon İngiliz tatil için İspanya’yı tercih etmişti.
  • İtalya’da AB, İngiltere ve İsrail’den gelen turistler için beş günlük karantina şartını kaldırmıştı.

BUGÜN HAVA TRAFİĞİNDE KİM ÖNDE?

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz’un sosyal medya hesabında paylaştığı verilere göre; Akdeniz Çanağındaki 19 tatil destinasyonuna bugün 675 uçak indi.

ANTALYA VE MAYORKA REKABETİ 

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Antalya ve Mayorka rekabeti devam ediyor.

Antalya’ya cumartesi 122 uçak ile 22.884 yolcu gelirken, Mayorka’ya ise 129 uçak 22.946 yolcu geldi.

Pazar günü ise Antalya’ya 81 uçak ile 15.303 kişi geldi. Bu uçakların 39 tanesi Ukrayna’dan gelirken, Almanya’dan ise 14 uçak geldiği görüldü.

Bu verilere göre Antalya’ya hafta sonu toplamda 203 uçak ile 38,187 yolcu geldi.

TÜRKİYE’NİN TATİL DESTİNASYONLARINDA SON DURUM

Türkiye’nin sezonu açan Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum tatil destinasyonlarına cumartesi 152 uçak ile 28.714 yolcu geldi. Pazar günü ise Antalya’ya 81 uçak ile 15.303 kişi geldi.

AKDENİZ ÇANAĞINA BUGÜN GELEN UÇAK VE YOLCU SAYISI

Akdeniz Çanağındaki 19 tatil destinasyonuna bugün 675 uçak ile 124. 365 yolcu indi.

Cumartesi günü tüm Akdeniz destinasyonlarına inen uçak sayısı 675…

  • Pazar günü Antalya’ya inen uçak ve yolcu sayısı:
  • Uçak 81, Yolcu: 15.303.
  • En çok turist gönderen ülkeler; ilk sırada Ukrayna,
  • İkinci sırada ise Almanya yer alıyor.
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