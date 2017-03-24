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Akdeniz’de yaklaşık 200 göçmenin ölümünden endişe ediliyor

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Akdeniz’de yaklaşık 200 göçmenin ölümünden endişe ediliyor
Libya açıklarında her biri yaklaşık 100 yolcu kapasiteli iki tekne battı.

İspanyol yardım kuruluşu Proactiva, olayda 200'den fazla göçmenin ölmüş olmasından endişe edildiğini açıkladı.

Kuruluş, batan gemilerin yakınlarında beş kişinin cesedini bulduklarını söyledi.

Örgütün yetkilisi Laura Lanuza, bu kişilerin hepsinin genç olduğunu ve büyük ihtimalle boğulduklarını belirtti.

Bir İtalyan sahil güvenlik yetkilisi, beş kişinin ölümünü teyit etti.

Ancak BBC'ye konuşan yetkili, Proactiva tarafından tahmin edilen ölüm rakamlarının doğruluğunu teyit edemediklerini belirtti.

Lanuza, göçmen kaçakçılarının teknelere fazla insan koydukları için ölenlerin sayısının 240'tan fazla olabileceğini söyledi.

Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışanların sayısında artış

Ege Denizi'ndeki göçmen kaçakçılığının durdurulması ardından Libya üzerinden İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlerin sayısı bu yıl önemli ölçüde arttı.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri yalnızca son birkaç gün içinde 40'tan fazla kurtarma operasyonu yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü bu yıl şimdiye kadar 20 binden fazla göçmenin Akdeniz üzerinden kaçak olarak İtalya'ya gittiğini belirtiyor.

Örgüte göre tahminen 559 kişi ise bu yolculuk sırasında yaşamını yitirdi.

2016'nın ilk üç ayında İtalya'ya 19 binden az kişi gelmiş ve yaklaşık 350 kişi yaşamını yitirmişti.

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