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Akdeniz'de Yunan Bayraklı Tanker İle Türk Balıkçı Teknesi Çarpıştı

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Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Akdeniz'de Yunan Bayraklı Tanker İle Türk Balıkçı Teknesi Çarpıştı

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

"BALIKÇI CAMİASI OLARAK BÜYÜK ACI HİSSEDİYORUZ"

Mersin Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, AA muhabirine, teknenin balık avı için Mersin Balıkçı Barınağından açıldığını söyledi.

Teknede, kaptan Metin Büten ile balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Volkan Vural ve Suriye uyruklu Muhammet Leyla'nın bulunduğu bilgisini veren Kaya, kazayı öğrenince büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Kaya, teknenin Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpıştığı haberini aldıklarını ifade ederek, "Kaza sonrası tekne hava basıncı nedeniyle ters dönmüş. İlk müdahaleyi Yunan gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığını öğrendik. Biz canlı olmalarını umut ediyorduk ama üzüntüyle 4 kişinin ölüm haberlerini aldık. Balıkçı camiası olarak büyük acı hissediyoruz. Ailelere başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." dedi.

"TEKNE TERS ÇEVRİLMİŞTİ, AĞLARI DAHA SUDAYDI"

Bölgede balıkçılık yapan Mehmetcan Mendi, denizdeki ağlarını topladıkları sırada teknenin battığını gördüklerini söyledi.

Batan tekneye ilk kendilerinin ulaştığını ve durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdiklerini anlatan Mendi, "Tekne ters çevrilmişti, ağları daha sudaydı. Biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık ama tekne ters dönmüştü. Yunan gemisi seyir halinde çok hızlı gidiyordu, tekneyi altına alarak ters çevirdi." diye konuştu.

CENAZELER KIYIYA GETİRİLDİ

Batan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cenazesi Karataş ilçesi kıyısına getirildi.

Burada bekleyen cenaze araçlarına konan 4 balıkçının cansız bedeni, Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sudaki diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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