Akdeniz'de yüzlerce mülteci kurtarıldı

Avrupa'ya iltica etmek için Libya'dan denize açılan yüzlerce mültecinin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Perşembe günü Libya açıklarında bin dolayında mülteci kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını koordine eden İtalyan sahil muhafaza ekiplerince mültecilerin dört şişme bok ve iki de ahşap tekneyle denize açıldıkları bildirildi. Kurtarma çalışmalarına Avrupa Birliği Sınır Koruma Teşkilatı'na (Frontex) bağlı bir Norveç gemisiyle özel yardım kuruluşlarının iki gemisinin katıldığı açıklandı.

Yunanistan'dan İtalya'ya hareket eden yelkenli mülteci teknesinden İtalyan sahil muhafaza ekiplerine imdat çağrısı geldiği belirtildi. Teknede 85 mültecinin bulunduğu haber verildi. Mülteciler tahliye edilerek, teknenin karasularında seyrettiği Yunanistan'a geri götürüldü.

İtalyan resmi makamlarınca, Libya'dan İtalya yönünde denize açılan mülteci sayısının arttığı belirtildi. Yılbaşından bu yana İtalya'ya 13 bin 400 mültecinin geldiği öğrenildi. Böylece mülteci sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47, 2015 yılının ilk iki ayına göre ise yüzde 70 oranında artmış oldu. Birleşmiş Milletler'den alınan bilgiye göre bu yılın ocak ve şubat aylarında 440 mülteci Akdeniz'de boğuldu ya da kayboldu.