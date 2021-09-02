Akdeniz'deki petrol sızıntısından kim sorumlu?

Suriye Banyas’taki rafinerilerden başlayan sızıntı Akdeniz'de çevre felaketine davetiye çıkardı. Peki bunun sorumluluğu kime ait? Bu tür çevre felaketi ile mücadelede kimler sorumluluk almalı?

Suriye Banyas’taki rafinerilerden başlayan sızıntı Akdeniz'de çevre felaketine davetiye çıkardı. Peki bunun sorumluluğu kime ait? Bu tür çevre felaketi ile mücadelede kimler sorumluluk almalı?

Suriye Banyas’tan yaklaşık 20 bin ton petrol sızmasıyla Akdeniz çevre felaketi riski ile karşı kaşıya kaldı.

Yakıt sızıntısından kaynaklı kirlilik sadece denizi değil, kıyıları da tehdit ediyor.

Uluslararası hukuka göre böyle durumlarda risk sorumluluğu rafineri ya da yakıt depolama gibi tesislerin bulunduğu ülkelere ait.

Deniz hukuku çerçevesinde mevcut durumun sorumlusu Suriye. Kazanın müsebbibi olarak dava açılması mümkün ancak Suriye’deki yönetim boşluğu bunun zor olabileceğine işaret ediyor.