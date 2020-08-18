Akdeniz'deki zehirli deniz kestanelerine dikkat! Önce Kaş, sonra Mersin'
Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, "Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı."
Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor. Uzmanlar denize girenleri bu canlıya karşı uyarıyor.
18 Ağustos 2020 Salı 16:35
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