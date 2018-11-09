  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

'Akdeniz'in Sibiryası' sonbahar renkleriyle ısıtıyor

»
Akdeniz ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş'ta vatandaşların soğuk havası dolayısıyla "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları Göksun ilçesinde, sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu.
'Akdeniz'in Sibiryası' sonbahar renkleriyle ısıtıyor

Akdeniz ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş'ta, vatandaşların soğuk havası dolayısıyla "Akdeniz'in Sibiryası"olarak adlandırdıkları Göksun ilçesinde, sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu.

Yılın büyük bölümünde soğuk havanın etkili olduğu ilçedeki sonbahar renkleri dikkati çekiyor.

Özellikle ilçeye 37 kilometre uzaklıktaki Cödden Vadisi, el değmemiş doğasıyla fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Mevsimin sonbahara dönmesiyle vadide oluşan sarı renkler, meraklılarını kendine çekiyor. İlçe sınırlarındaki Tekir Mahallesi'nde ise sararmış yaprakların suya yansıması tabloları anımsatıyor.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) Başkanı Hasan Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda dernek üyeleriyle Cödden Vadisi'ni görüntülediklerini söyledi.

Vadiyi gördüğünde "cennete geldim" dediğini aktaran Yelken, bölgenin el değmemiş doğası ve su sesiyle kendilerini büyülediğini belirtti.

Çetin kış şartları nedeniyle bölgenin "Sibirya" olarak da anıldığını ifade eden Yelken, "Sibirya'da sarının sıcaklığını gördük. Çok güzel ama bölge çok soğuk. Göksun denilince akla soğuk, kar ve kış gelir ama biz ekibimizle sıcak fotoğraflar çektik." diye konuştu.

Göksun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Gören ise Cödden Vadisi'nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Sonbaharda vadinin sarıya bezendiğini ifade eden Gören, bütün doğa fotoğrafçılarını bölgeye davet etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nusret'ten kadına şiddete hayır paylaşımı: Et fırlatarak erkeği yere seriyor09 Kasım 2018 Cuma 13:29
  • Annenin sütü bitti, bebeği hostes emzirdi09 Kasım 2018 Cuma 12:46
  • 48 dakikada 320 çöp şiş yedi09 Kasım 2018 Cuma 11:30
  • 'Doktor balıklara' Rus ilgisi09 Kasım 2018 Cuma 11:25
  • Kıbrıs dahil: Doğurganlık hızı dünya çapında düşüyor09 Kasım 2018 Cuma 09:56
  • Ava giden kedi, ‘kavgacı’ fare tarafından avlandı (VİDEO)08 Kasım 2018 Perşembe 15:27
  • Birini intihardan vazgeçirmek nasıl bir his?08 Kasım 2018 Perşembe 13:14
  • 'En eski hayvan resmi' Borneo adasında bulundu08 Kasım 2018 Perşembe 10:12
  • Breaking Bad efsanesi geri dönüyor08 Kasım 2018 Perşembe 09:30
  • Tinder'da daha fazla kadınla tanışabilmek için mahkemeye başvurdu07 Kasım 2018 Çarşamba 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti