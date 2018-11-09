'Akdeniz'in Sibiryası' sonbahar renkleriyle ısıtıyor

Akdeniz ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş'ta vatandaşların soğuk havası dolayısıyla "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları Göksun ilçesinde, sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu.

Akdeniz ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş'ta, vatandaşların soğuk havası dolayısıyla "Akdeniz'in Sibiryası"olarak adlandırdıkları Göksun ilçesinde, sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu.

Yılın büyük bölümünde soğuk havanın etkili olduğu ilçedeki sonbahar renkleri dikkati çekiyor.

Özellikle ilçeye 37 kilometre uzaklıktaki Cödden Vadisi, el değmemiş doğasıyla fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Mevsimin sonbahara dönmesiyle vadide oluşan sarı renkler, meraklılarını kendine çekiyor. İlçe sınırlarındaki Tekir Mahallesi'nde ise sararmış yaprakların suya yansıması tabloları anımsatıyor.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) Başkanı Hasan Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda dernek üyeleriyle Cödden Vadisi'ni görüntülediklerini söyledi.

Vadiyi gördüğünde "cennete geldim" dediğini aktaran Yelken, bölgenin el değmemiş doğası ve su sesiyle kendilerini büyülediğini belirtti.

Çetin kış şartları nedeniyle bölgenin "Sibirya" olarak da anıldığını ifade eden Yelken, "Sibirya'da sarının sıcaklığını gördük. Çok güzel ama bölge çok soğuk. Göksun denilince akla soğuk, kar ve kış gelir ama biz ekibimizle sıcak fotoğraflar çektik." diye konuştu.

Göksun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Gören ise Cödden Vadisi'nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Sonbaharda vadinin sarıya bezendiğini ifade eden Gören, bütün doğa fotoğrafçılarını bölgeye davet etti.