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Akdoğan BB Latif: Seçim korkusu birilerini sardı

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Akdoğan BB Latif: Seçim korkusu birilerini sardı
Akdoğan BB Latif: Seçim korkusu birilerini sardı

Akdoğan Belediyesi ile ilgili olarak geçmiş dönemlerde, su tankerlerinden,  bazı hizmet ve satın alımlarda, alınan miktarların aksine, alımlardan fazla miktarlar ile faturalandırma yapılmasının, yanısıra sahte fatura  kesildiğine yönelik iddiaya, Belediye Başkanı Ahmet Latif’ten tepki geldi. Mali Polis ekiplerinin, yapılan ihbar üzerine, Akdoğan Belediyesi’nde araştırma yaptığı ve faturaları inceleme altına almasından sonra, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, seçim korkusu birilerini sardı diyerek tepkisini dile getirdi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif iddiaları reddederek yaptığı açıklamada, bizim yaptığımız her iş yasalar çerçevesinde yapılır. Akdoğan Belediyesinde yasa dışı hiçbir işlem yapılmaz. Akdoğan Belediyesi bölgesinde meyve veren bir ağaçtır. Meyve verdiği için taşlanıyor. Ancak ağaç meyvesi için taşlanırken dalları da kırılmaz dedi.

Ahmet Latif açıklamasına devamla, önümüzde Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Seçim korkusu birilerini şimdiden sardı. Ancak korkunun ecele faydası yok. Biz bölgemizi kalkındırmak ve güzelleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizi  iş yapmamız için rahat bıraksınlar. Böyle işlerle uğraştırmasınlar. Çamur at izi kalsın felsefesinden de vazgeçsinler ifadesinde bulundu.

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