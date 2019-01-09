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Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif isyan etti.. "Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi"

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Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif isyan etti.. "Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi"
Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif isyan etti.. "Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi"

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif isyan etti.. "Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi"

Bir çok yolun tam ortasında duran bir çok elektrik direği olduğu ve bunların ilgili daireler tarafından gerekli işlemlerin yapılmadığı ortaya çıktı. 

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif adeta isyan etti ve gelmiş geçmiş hükümetler ile yaptıkları görüşmeler ve yazışmalara rağmen bu elektrik direklerinin yolların ortasından kaldırılmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Ahmet Latif  sosyal medyada yaptığı paylaşımında hükümete de sitem ederek "Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi ne yazık ki" dedi.

Latif ülkenin bu nedenle bir karış ileriye gitmediğini de belirtti.

akdogan-001.jpgİşte o paylaşım;

Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerle yaptığımız görüşmeler ve yazışmalara rağmen herşey ayni... Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi ne yazık ki... işte bu yüzden bu ülke bir karış ileri gidemez...

akdogan4.jpg

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