Akdoğan Belediye Başkanı Latif:7 adet selvi ağacı katledildi haberi üzerine bir açıklama yapmak şart oldu

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından paylaştı:

DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ

Basında çıkan Akdoğan'da 7 adet selvi ağacı katledildi haberi üzerine bir açıklama yapmak şart oldu.

Öncelikle biraz geriye giderek geçmişi hatırlayalım; Benim de çocukluğumun geçtiği (Selvicikler olarak) adlandırdığımız bakımsız ve atıl durumdaki bu alanı projelerimiz arasına dahil ederek çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde oynayabilecekleri bir oyun parkı haline getirmek için çalışmalara başlamıştık. Çalışmalarımız sırasında Orman Dairesi ve Kıb-Tek ile temasa geçerek Oyun Parkı alanı içerisinde Elektrik Kurumuna ait trafo ve havai hatların özellikle kış aylarında ilgili selvi çitlerinin bakımsızlıktan aşırı yükselmesinden dolayı arızalara ve köyün elektriksiz kalmasına neden olduğunu tesbit etmiştik. Bu gerçekler ışığında Orman Dairesi ile yaptığımız istişarelerde ağaçların çit türü selvi olduğu, uzun budanması halinde kısa zamanda yine ayni şekilde yükselip elektrik hatlarını tehdit edeceği görüşü ortaya çıkmıstı. Dolayısıyla almış olduğumuz görüş çerçevesinde çit türü selvilerin zeminden 30 cm yukarıdan gençleştirme budamasıyla kısa süre içerisinde mevcut çitlerin yeniden yeşilleneceği ve şekilleneceği bilgisini alarak budama işlemini bu görüş birliği çerçevesinde gerçekleştirdik. MİÇ Anı Parkı olarak adlandırdığımız parkımız, çocuklarımızın güvenle oynadığı, çit selvilerimizin bakımı ve budama işleminin düzenli olarak yapıldığı ve bir çok insan tarafından takdir edilen güzel bir anı parkı olarak Akdoğanımıza kazandırmış olduk. Buna rağmen bazı çevreler tarafından acımasızca eleştiriye uğrayarak ağaç katili, yeşil düşmanı ilan edildik. Ama ne garip ki o günlerde bizi acımasızca eleştirenler bu son yaşanan 7 adet selvi ağacının kökünden kesilmesi olayını görmezlikten gelerek tek bir söz bile söylemediler.

Sormak isterim sizin yeşile ve ağaca olan sevginiz kişilere göre değişiyor mu ? Birileri sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek evindeki şöminesinde yakmak üzere Orman yasası ile koruma altında olan 7 tür ağaç cinsinden olan 7 adet selvi ağacını katlediyor. Bir taraftan da biz Akdoğan'ımıza 25.000 adet üzerinde fidan dikerek yeşilendirmeye ve ağaçlandırmaya çalışalım birileride sırf evinde ki şöminesinde yakmak için ağaçları kessin. Buna sadece bizim değil yeşili, ağacı seven herkesin tepki göstermesi gerek. Aldığımız bilgi doğrultusunda konu ile ilgili olarak polis ve Orman dairesi soruşturması devam ediyor. Bizde konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunu bildirmek istedim...

Not : “Fasıl 60 Orman Yasasının 14. Maddesi” altında çıkartılan “Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğünün 9. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Paragrafında” da şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

“Devlet kontrolünde olmayan özel ormanlarla, özel arazilerde (çam, selvi, çınar, meşe, ardıç, kavak, okaliptüs) ağacı kesmek isteyenlere, o ormanın veya arazinin bulunduğu muhtarlıktan mal sahibi oldukları veya mal sahibinin kesim iznini tevsik eden bir belgeyi Müdüre ibraz etmedikçe kesim ve/veya taşıma izni verilmez.”