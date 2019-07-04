Akdoğan Belediye Başkanı Latif'ten acil yardım çağrısı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Yiğitler’deki orman yangınının kontrol altına alınamadığını ve Akdoğan’a ilerlediğini duyurdu.
Ahmet Latif, belde ve bölge halkını acilen iş araçları ile birlikte yardıma çağırdı.
Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Yiğitler’deki orman yangınının kontrol altına alınamadığını ve Akdoğan’a ilerlediğini duyurdu.
Ahmet Latif, belde ve bölge halkını acilen iş araçları ile birlikte yardıma çağırdı.
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