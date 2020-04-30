Akdoğan Belediyesi personellerine Covid-19 Hızlı Tanı testleri yapıldı.Sonuçlar NEGATİF.

Akdoğan Beleidye Başkanı duyurdu.

İşte açıklama;

Korona virüs salgını nedeniyle kesintisiz olarak çalışan ve her türlü hizmetlerin yerine getirilmesi için gece gündüz çalışan personelimize covid-19 testi bugün Akdoğan Sağlık Ocağı’nda yapılmıştır.

Personelimizin ve ailelerinin sağlığını düşünmek bizlerin asli görevidir. Bu nedenle vatandaşlarımızla birebir muhatap olan tüm personelimize taleplerimiz üzerine test yapıldı. Sonuçlar negatif çıkmıştır.

Belediye personellerimizle birlikte

Akdoğan'da bulunan eczane ve benzin istasyonu personellerine de yapılan testler NEGATİF çıkmıştır.

Yapmış olduğumuz müracaatlara cevap veren Sağlık Bakanlığımıza, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği ’ne, Akdoğan Sağlık Merkezi sorumlu doktorumuz Sn. Anıl Özgüç ve personeline teşekkürlerimizi sunarız.