  • BIST 1.076
  • Altın 462,190
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Akdoğan İlkokulunun sekreteri pozitif! Okul yönetimi velilere mesaj gönderdi!

» »
Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.
Akdoğan İlkokulunun sekreteri pozitif! Okul yönetimi velilere mesaj gönderdi!

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Okul yönetiminden velilere gönderilen mesajda, “Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir” ifadeleri kullanıldı.

Sekreterin  6 gündür okula gelmediği belirtilen mesajda, tüm öğretmen ve personele PCR test yapılması için harekete geçildiği ifade edildi.

İşte Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesaj:

“Sayın veli;

 Sizleri aydınlatma bakımından bu bilgileri sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Okulumuzu yeni öğretim yılına en iyi şekilde açmak için uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

  Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir.

  Sekreterimiz hafta sonu da dahil bugüne kadar toplam 6 gündür okula gelmiyor.

 Bu konu ile ilgili okul müdürü olarak en üst düzeyde Eğitim bakanlığımızı bilgilendirdik.

 Sağlık kurulu bilgilendirildi. Toplu olarak öğretmen ve çalışanlarımıza PCR testi yapılmasını ve izole konusunu sorguladık. Bekliyoruz.

  Bizler ve öğretmenlerimiz ile çalışanlarınızın şu an sağlık durumları iyidir. Muavinimizin PCR testi negatif çıktı .Bekliyoruz.  Bilgilerinize önemle duyurulur.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi03 Eylül 2020 Perşembe 19:27
  • Harmancı:Parti başkanı elbette olmak isterim03 Eylül 2020 Perşembe 19:10
  • Erhürman:“Cumhurbaşkanlığı bilgi ve veri sahibi olmalı”03 Eylül 2020 Perşembe 18:26
  • Lise öğrencisine tecavüzden yargılanan öğretmen tutuklandı03 Eylül 2020 Perşembe 18:22
  • Şirketin haberi olmadan müsteriden 7.000TL tahsil etti03 Eylül 2020 Perşembe 18:17
  • Değirmenlik'te su tankeri yan devrildi:Tır şöförü ağır yaralı03 Eylül 2020 Perşembe 17:38
  • Samioğlu için yarın meclis'te tören düzenlenecek03 Eylül 2020 Perşembe 17:17
  • Arıklı:KKTC’yi yaşatacak ve yüceltecek olanlara bir şans verin03 Eylül 2020 Perşembe 17:07
  • Karaoğlanoğlu’nda kaza:Motosiklet sürücüsü ağır yaralı03 Eylül 2020 Perşembe 16:57
  • Tatar, Güzelyurt bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi03 Eylül 2020 Perşembe 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti