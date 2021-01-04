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 Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu

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 Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu.
 Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu

 Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri olay yerinde olduğu bilgisi verildi.

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