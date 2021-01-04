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Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu
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KIBRIS
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KIBRIS
04.01.2021 18:24
Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu.
Akdoğan Köyünde bir erkek cesedi bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde olduğu bilgisi verildi.
Etiketler:
Haber
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Kıbrıs
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