Akdoğan Sağlık Merkezi'nde antijen testleri yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi’ne giderek, merkezde yapılmaya başlanan antijen hızlı testleri için yapılan hazırlıkları inceledi.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi’ne giderek, merkezde yapılmaya başlanan antijen hızlı testleri için yapılan hazırlıkları inceledi.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı çalışmaları yaparak hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti. Bununla birlikte pandemi sürecinin de iyi yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Bakan Üstel, aşılama çalışmaları yanında Covid-19 testlerine de hız verildiğini kaydetti. Bundan böyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hızlı antijen testlerinin yapıldığını dile getiren Üstel, bugünden itibaren Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hafta içi 12.00-15.00 saatleri arasında antijen test yapılacağını belirtti.

Akdoğan beldesinin nufüs yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hızlı testlerin bölgede yapılmasının önemine vurgu yaptı. Testlerin aşılı kişilere ücretsiz, aşısızlara ise ücretli yapılacağını belirten Üstel, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Çiğdem Çağa inceleminin ardından açıklamada bulunarak , merkezde aşı çalışmalarıyla birlikte ihtiyaç duyulan antijen testlerinin de başlanacağını vurguladı. Çağa, merkezde gerekli altyapı düzenlemelerinin de yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermenin amaçlandığını söyledi.



