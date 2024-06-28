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Akdoğan ve Atlılar Köyü’nde Yangın: 22 Dönüm Anız ve Balyalar Zarar Gördü

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27 Haziran 2024'te Akdoğan ve Atlılar Köyü’nde çıkan iki ayrı yangında 22 dönüm anız, 6 adet rulo balya ve 13 adet kare balya yandı. Yangınlar, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü; soruşturma sürüyor.
Akdoğan ve Atlılar Köyü’nde Yangın: 22 Dönüm Anız ve Balyalar Zarar Gördü

YANGIN OLAYLARI: AKDOĞAN VE ATLILAR KÖYÜ'NDE BÜYÜK HASAR

27 Haziran 2024 tarihinde, Akdoğan köyünün kuzey kısmında ve Atlılar Köyü Ağıllar bölgesinde meydana gelen iki ayrı yangın, geniş çaplı maddi hasara yol açtı. Yangınlar sonucunda, toplam 22 dönüm anız, 6 adet rulo balya ve 13 adet kare balya yanarak büyük ölçüde zarar gördü.

Akdoğan köyünde çıkan yangın, öğle saatlerinde fark edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, tarım arazilerinde büyük tahribata neden oldu. Köylüler, yangını kendi imkanlarıyla kontrol altına almaya çalıştıysa da alevlerin hızla yayılması karşısında yetersiz kaldılar. Hemen ardından itfaiye ekiplerine haber verildi ve yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Aynı gün içerisinde, Atlılar Köyü Ağıllar bölgesinde bir başka yangın daha meydana geldi. Bu yangın da benzer şekilde tarım arazilerini etkiledi ve bölgedeki çiftçilerin büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Her iki yangında toplam 22 dönüm anız alanı kül olurken, 6 adet rulo balya ve 13 adet kare balya da yanarak kullanılamaz hale geldi.

 

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