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Akdoğan ve Geçitkale Belediyeleri borçlanıyor

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Belediyelerin borçlanmasına ilişkin karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Akdoğan ve Geçitkale Belediyeleri borçlanıyor

Bakanlar Kurulu, Akdoğan Belediyesi ile Geçitkale Belediyesi’nin borçlanmasını onayladı.

Belediyelerin borçlanmasına ilişkin karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Akdoğan Belediyesi, personel maaşları ile esnaf ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla K. Kapital Bank Ltd’den 60 ay vadeli 2 milyon TL; Geçitkale Belediyesi ise emekliye ayrılacak personelin kıdem tazminatı, personel maaşları ve piyasaya olan borçların ödenebilmesi amacıyla K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’den 60 ay vadeli 1 milyon TL borçlanacak.

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