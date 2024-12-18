Akdoğan-Yiğitler Anayolu’nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

17 Aralık 2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Akdoğan-Yiğitler Anayolu’nun 3-4. kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Mahabubur Rahman yönetimindeki YP 563 plakalı motosiklet, sağa meyilli bir virajda sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.
Motosiklet, yolun solundan çıkarak önce beton köprü kenarına, ardından beton su deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rahman’a sol ayak kırığı ve kafa travması teşhisi konuldu ve yoğun bakımda müşahede altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti
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