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Akdoğan'da 4 pozitif vaka! Belediye çağrı yaptı

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Akdoğan’da 4 vatandaşımızın Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede temaslıların bir an önce tespit edilebilmesi için gerekli bilgi paylaşımları yapılmaktadır.
Akdoğan'da 4 pozitif vaka! Belediye çağrı yaptı

AKDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN ÇAĞRI:

Akdoğan’da 4 vatandaşımızın Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede temaslıların bir an önce tespit edilebilmesi için gerekli bilgi paylaşımları yapılmaktadır.

Temaslıların bildirilmesi konusunda Belediyemize ait 0542-8514905 nolu telefonu arayarak bilgi vermesi veya pandemi hastanesine PCR testini şahsen yaptırmak için başvurmaları önemle rica olunur.”

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