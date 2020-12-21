Akdoğan'da 4 pozitif vaka! Belediye çağrı yaptı

AKDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN ÇAĞRI:
Akdoğan’da 4 vatandaşımızın Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede temaslıların bir an önce tespit edilebilmesi için gerekli bilgi paylaşımları yapılmaktadır.
Temaslıların bildirilmesi konusunda Belediyemize ait 0542-8514905 nolu telefonu arayarak bilgi vermesi veya pandemi hastanesine PCR testini şahsen yaptırmak için başvurmaları önemle rica olunur.”
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