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Akdoğan'da 4 pozitif vaka çok sayıda temaslı!

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Akdoğan'da 4 pozitif vaka çok sayıda temaslı!
Akdoğan'da 4 pozitif vaka çok sayıda temaslı!

Akdoğan'da 4 pozitif vaka çok sayıda temaslı!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Temaslı olan kişilerin kendini gizlememesi gerektiğiyle ilgili çağrıda bulunan Latif, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede bir tarama yapılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

İşte Belediye Başkanı Ahmet Latif'in yaptığı açıklama;

“Hepinizin de bildiği gibi dünyayı saran Covid-19 pandemisi süreci Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemize de görülmeye başlamıştı. O günden itibaren zor bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün aşı ve test miktarı artmış olsa da vakalar çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda maalesef bu gün itibarı ile beldemizde 4 Pozitif  vakamız ve çok sayıda temaslımız bulunmakta. Özelikle  temaslı olan kişiler  kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait  1111 veya 1102  nolu telefonlarına ulaşsınlar. Beldemizde Sağlık Bakanlığı tarafından bir tarama yapılması önem arz etmekte. Lütfen herkes Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uymaya devam etsin. Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...”

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