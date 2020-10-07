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Akdoğan'da akşam saatlerinde yangın çıktı

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Akdoğan'da akşam saatlerinde yangın çıktı
Akdoğan'da akşam saatlerinde yangın çıktı

Belediye Başkanı Ahmet Latif kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, Atmaca bölgesi olarak bilinen bölgede çıkan yangına müdahale edilebilmesi için traktörlere ve benzeri araç gereçlere ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

Latif yardım edebilecek kişilerin acilen bölgeye gitmesi yönünde çağrı yaptı.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'in paylaşımı...

"Atmaca bölgesinde çıkan yangından dolayı acilen traktör ve benzeri araç gereçlere ihtiyaç bulunmaktadır. Yardım edebilecek acilen bölgeye gitmeleri gerekmektedir. Gerekli duyarlılığı gösterilmesini rica ederim."

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