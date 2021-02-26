Akdoğan'da aşı olmak isteyenler bu formu dolduracak

Akdoğan Belediyesi, beldenin ihtiyaç duyduğu koronavirüs aşı miktarını belirlemek için 'Dijital Aşı Kayıt Formu' uygulamasını kullanacak.

DETAY- SOSYAL MEDYA

İşte Akdoğan Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuru:

Değerli Belde Halkım,

Akdoğan Belediyesi olarak beldemizin ihtiyaç duyduğu Covid-19 aşı miktarını belirlemek amacıyla bir çalışma başlatık. Bu amaçla " Dijital Aşı Kayıt Form " uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik. Bu sayede beldemizin ihtiyaç duyduğu aşı miktarını belirlemek adına Veri Tabanı oluşturmayı amaçladık. Hazırlamış olduğumuz uygulama sayesinde evinizde güvende kalarak dijital ortamda başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bu uygulamaya 18 yaş ve üzeri beldemizde ikamet edenler ve Akdoğanda hizmet veren tüm İş Yeri Sahipleri, Kamu ve Özel Sektör Çalışanları 25 Şubat - 04 Mart 2021 tarihleri arasında başvurabilir. Oluşturacağımız Veri Tabanı ile beldemizin ihtiyaç duyduğu aşı miktarını belirlenmesine ek olarak Sağlık Bakanlığı'na da bu çalışma sayesinde daha planlı bir aşılama süreci konusunda yol gösterici olmayı ümit ediyoruz.