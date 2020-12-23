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Akdoğan'da Covid-19 Pozitif vaka sayısı 7'ye ulaştı

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Akdoğan'da Covid-19 Pozitif vaka sayısı 7'ye ulaştı
Akdoğan'da Covid-19 Pozitif vaka sayısı 7'ye ulaştı

Akdoğan'da Covid-19 Pozitif vaka sayısı 7'ye ulaştı

Belediye Başkanı Ahmet Latif açıkladı.

 

İşte açıklama;

 

Değerli Bölge ve Belde Halkım,

En baştan beri bildiğimiz en iyi koruyucu tedbirlere yani maske-mesafe- hijyen kurallarına uymalıyız.

İşyerlerimiz, lokantalar, marketler, sokaklarda birbirimizle temas etmezsek, kalabalık ortamlara girmezsek, maskemizi takar, el hijyenini sağlarsak bulaşı ve teması azaltmış olacağız.

#Şuandadikkatliolmamızgerekenşeyler:

*Korunma tedbirlerini bireysel olarak istisnasız hepimizin, her yerde uygulamasıdır.

* Akdoğan Belediyesi olarak kamusal alanlarda gerekli ilaçlama işlemleri aralıksız devam ediyor.

* Sağlik Bakanlığı işbirliği içinde gerekli temas takip çalışmalarımız devam ediyor.

* Bu süre zarfında her hangi bir rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hemen Belediyemize yada 1102 nolu telefondan Sağlık Bakanlığına ulaşmaları önem rica ederim..

Tüm bunların yanında 23.12.2020 Çarşamba gününe kadar Akdoğan da toplam pozitif vaka sayısı 7'ye ulaştı.

Tüm pozitif sonuç veren vatandaşlarımıza, gerek karantina otellerine yerleştirilen temaslılara ve temaslı yakınlarına,evde kendini izole eden tüm dost ve arkadaşlarımıza acil şifalar diler. En erken zamanda sağlıklı güzel günlere hep birlikte kavuşmamız dileğimle.

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