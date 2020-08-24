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Akdoğan’da Covit 19 paniği !...

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KKTC’de, son günlerde yaygınlaşan ve dıştan gelenlerin aksine, yerel bulaşlara da neden olan Covit 19, Akdoğan’da telaş ve korkuya neden oldu.
Akdoğan’da Covit 19 paniği !...

KKTC’de, son günlerde yaygınlaşan ve dıştan gelenlerin aksine, yerel bulaşlara da neden olan Covit 19, Akdoğan’da telaş ve korkuya neden oldu. Ercan Havaalanı inşaatını yapmakta olan Taş Yapı inşaat şirketi, şantiye çalışanlarından, Erdoğan Selkan’da tespit edildiği açıklanan Covit 19, Akdoğan’da korku ve paniğe neden oldu. Akdoğan’da kahveler, bir anda boşaltılırken, marketlere de sadece ihtiyaçlarını almak için giden halkın, evinden dışarı çıkmamaya özen gösterttiği öğrenildi.

Test sonucu pozitif bulgular tespit edilen Erdoğan Selkan,  sosyal medyada yaptığı açıklamada, çalıştığım şantiyede, Perşembe günü saptanan pozitif Covit vakasına, yapılan temaslı takip sonucunda, herhangi bir semptom göstertmememe rağmen, 21 Ağustos Cuma günü karantinaya alındım dedi.

Erdoğan Selkan, sosyal medyadaki açıklamasına devamla,  Cumartesi günü alınan örneğe yapılan test, 23 Ağustos, Pazar günü pozitif sonuç verdi. Ve öğleden sonra devlet hastanesine sevk edildim. Burada tedavim ve gözlem sürecim devam ediyor. Herhangi bir semptom yoktu.  İlk kontrollerde ve görüntülemelerde dikkat çeken bir olumsuzluk yoktur ifadesinde bulundu.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ise yaptığı açıklamada, herkes bildiği ve öğrendiği gerekli bütün tedbirleri alsın. Bu süreci en az zararla atlatmak için her zamanki gibi Akdoğan Belediyesi hiçbir sorumluluktan kaçmayacaktır dedi.

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