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Akdoğan’da “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi

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Akdoğan’da, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Akdoğan’da “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi

Akdoğan’da, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Akdoğan Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Akdoğan Belediyesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği farkındalık yürüyüşüne, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de katıldı.

Akdoğan okul müdürleri, kamu görevlileri, kurum kuruluş temsilcileri, banka müdürleri ve Akdoğan gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, çocukluk çağı kanserlerinden korunma ve erken teşhisin önemine vurgu yapan pankartlar taşındı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, etkinlik sonunda yürüyüşe katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.akdogan-yuruyus-(3).jpg

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