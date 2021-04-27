Akdoğan’da Süt Kalitesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

AKDOĞAN’DA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA SÜT KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu işbirliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Akdoğan’da Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Akdoğan Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alan toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirmede bulundu.
Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapıldı.
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