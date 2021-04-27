  • BIST 1.391
  • Altın 471,466
  • Dolar 8,2300
  • Euro 9,9333
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

Akdoğan’da Süt Kalitesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

» »
Akdoğan’da Süt Kalitesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Akdoğan’da Süt Kalitesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

AKDOĞAN’DA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA SÜT KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu işbirliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Akdoğan’da Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

Akdoğan Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alan toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya  Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirmede bulundu.

 

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya sert sözler:Bu ahmağın açıklaması hezeyandır27 Nisan 2021 Salı 11:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre Yolcusu27 Nisan 2021 Salı 11:40
  • Zeytin ve Zeytin Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı27 Nisan 2021 Salı 11:17
  • İş Yasasında Değişiklik Yapılıyor27 Nisan 2021 Salı 11:14
  • Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de27 Nisan 2021 Salı 11:10
  • Merkez Bankası, "Muhasebe Sistemleri ile Belgelerin Saklanması (Değişiklik) Tebliği" hazırladı.27 Nisan 2021 Salı 11:07
  • 31 kişi yasakları ihlal etti,1 kişi tutuklandı, 1 iş yerine işlem yapıldı27 Nisan 2021 Salı 10:45
  • Yangın sonucu 5 dönüm arpa yandı27 Nisan 2021 Salı 10:39
  • Kayıp Edip Yıldırım aranıyor27 Nisan 2021 Salı 10:34
  • 81 ve 47 yaşındaki şahıslar marketten hırsızlık yaptılar, tutuklandılar27 Nisan 2021 Salı 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti