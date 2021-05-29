Akdoğan’da yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 08:30 sıralarında, Akdoğan’da sakin Şerife Lord, ikametgahının mutfağında yanmakta olan ocak üzerindeki tencerenin sıcak olması nedeniyle, tencere saplarını peçete ile tuttuğu sırada peçetenin alevlenmesi neticesinde yangın meydana gelmiştir.
Yangın, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Vadili Belediyesine ait su tankeri ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu ikametgahın mutfak, bayo- tuvalet kısmı tamamen diğer odalardaki eşyalar ise kısmen yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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